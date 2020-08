Tarquinia, sabato 8 agosto l’aperisushi di Home Caffé e L’Ambaradam

Serata all’insegna del sushi, quella di sabato 8 agosto in piazza Matteotti a Tarquinia: la collaborazione tra Home Caffé e il ristorante L’Ambaradam propone infatti per la serata di sabato un aperisushi tutto sommato inedito per Tarquinia.

A partire dalle 20 e sino alle 22, su prenotazione obbligatoria, sarà possibile assaggiare un piatto di sushi (preparato dalla chef Donatella Viscanti) più una consumazione a 15 euro: il tutto accompagnato dalla musica live del dj set presente in piazza. Per prenotare, si può chiamare il 331 1226713 o passare direttamente al bar o al ristorante, entrambi in piazza Matteotti.