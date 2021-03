Tarquinia, sabato e domenica l’ANPI raccoglie firme contro la propaganda nazista e fascista

Riceviamo dall’ANPI Sezione di Tarquinia e pubblichiamo

La sezione locale A.N.P.I “10 giugno 1944” comunica che il prossimo sabato 13 marzo, dalle ore 16 alle 18, e la domenica 14, dalle 10 alle 12:30, sarà aperto un banchetto in piazza Cavour per la raccolta di firme a supporto della proposta di legge di iniziativa popolare, promossa dal Sindaco di Sant’Anna di Stazzema, per la messa fuori legge di qualsiasi propaganda nazista e fascista. Sarà inoltre possibile, in questa occasione, sottoscrivere la propria adesione o il rinnovo del proprio tesseramento all’Anpi, contribuendo in tal modo al sostegno dei due ideali fondativi dell’Associazione: rifiuto del fascismo e difesa dei valori della Costituzione.