Tarquinia, sabato scorso la festa del cliente dell’Officina Gagni

Riceviamo da Alberto Tosoni e pubblichiamo

Successo per la Festa Del Cliente, svoltasi questo sabato, 3 Dicembre, presso la storica Officina Gagni. Un’occasione per gli esperti del settore agricolo non solo per godersi un momento di svago, ma anche per confermare la collaborazione con la MTS Sandei, leader a produzione e nel commercio di apripista e raccoglitrici di pomdoro. I tanti clienti, tarquiniesi e non, accorsi all’evento hanno anche assistito alla presentazione della nuova THR 650.

A portare il saluto all’evento è intervenuto anche il candidato Presidente all’Università Agraria Alberto Tosoni, da sempre vicino alle problematiche dell’agricoltura. Lo stesso Fabio Gagni, co-organizzatore dell’evento, ha scelto di candidarsi nella competizione per l’Universita Agraria, sempre con il centrodestra, nella lista Agraria Tricolore a sostegno di Tosoni, proprio per portare avanti le istanze di chi opera nel settore agricolo ed agromeccanico.