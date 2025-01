Tarquinia, Semi di Pace parteciperà all’Avana alla VI Conferenza Internazionale per l’equilibrio del mondo

L’associazione Semi di Pace di Tarquinia parteciperà alla VI Conferenza Internazionale per l’equilibrio del mondo: dal 28 al 31 gennaio, una delegazione composta da undici volontari e collaboratori e guidata dal presidente Luca Bondi, sarà a L’Avana per un evento che vedrà la partecipazione di circa 1.200 persone provenienti da oltre 90 Paesi, tra cui accademici, politici, scienziati e rappresentanti di organizzazioni impegnate in ambiti umanitari, culturali e ambientali. Tra i membri della delegazione figura Irene Abra, rappresentante della GLAM (Commissione globalizzazione e ambiente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia) e Ambasciatrice Europea per il clima della Chiesa Metodista.

Un incontro globale per la pace e lo sviluppo sostenibile

La Conferenza, sostenuta da istituzioni come l’UNESCO e la Fondazione Cultura della Pace, si propone come un forum di dialogo e riflessione su temi cruciali quali pace, cambiamenti climatici, disarmo nucleare, diritti umani e giustizia sociale. Attraverso workshop, simposi e tavole rotonde, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi su questioni di grande attualità, con l’obiettivo di promuovere un’azione globale condivisa. L’evento coincide con il 130° anniversario della morte di José Martí, figura simbolo dell’indipendenza cubana, il cui pensiero umanista rappresenta un punto di riferimento per il dibattito.

Un’eredità culturale e umanista al centro del dibattito

L’iniziativa si colloca in un contesto di transizione globale verso un sistema basato sul multilateralismo e sulla sostenibilità dello sviluppo umano. I contributi emersi durante l’evento saranno pubblicati e diffusi in centri di formazione e ricerca, oltre che sui social network, per favorire una maggiore sensibilizzazione. Con il suo approccio multidisciplinare, la Conferenza mira a rafforzare il dialogo tra civiltà e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale, ispirandosi all’ideale universale sintetizzato nelle parole di José Martí: “Tutti gli alberi della terra si ritroveranno in uno solo che darà per sempre un profumo molto soave: l’albero dell’amore”.