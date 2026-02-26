Tarquinia, servizio mensa scolastica: ISEE da presentare entro l’anno solare

Novità per il servizio di mensa scolastica a Tarquinia. La Tarquinia Multiservizi S.r.l. comunica che da quest’anno la certificazione ISEE potrà essere presentata a partire dal 1° gennaio di ogni anno scolastico e avrà validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Senza certificazione ISEE aggiornata verrà applicata la tariffa massima prevista dal regolamento. Per poter usufruire nel 2026 delle eventuali fasce ridotte, sarà dunque necessario inserire per tempo l’attestazione aggiornata.

Inserimento tramite portale “My Mensa”

Le attestazioni ISEE dovranno essere caricate esclusivamente attraverso il portale dedicato “My Mensa”. L’inserimento dovrà avvenire entro l’anno solare di appartenenza, condizione indispensabile per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie.

Si ricorda inoltre che gli alunni con disabilità grave, ai sensi della Legge 104/1992 (art. 3, commi 1, 2 e 3), possono richiedere l’esenzione dal pagamento della mensa scolastica. In tal caso è necessario presentare certificazione riconosciuta dalla ASL competente e in corso di validità.

Informazioni utili per le famiglie

L’avviso è rivolto alle famiglie degli studenti iscritti al servizio mensa, con l’obiettivo di garantire chiarezza sulle modalità e sui tempi di presentazione della documentazione. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.tarquiniamultiservizi.it oppure scrivere a info@mymensa.it.