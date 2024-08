Tarquinia si avvicina al DiVino Etrusco: il dettaglio su ticket e prezzi

Dopo il comunicato stampa del comune di Tarquinia dei giorni scorsi, il blog di Carlo Zucchetti, l’Enogastronomo col Cappello che cura la parte vinicola della kermesse, svela altri dettagli sull’edizione del Divino Etrusco pronta ad avviarsi a breve.

Dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto 2024, infatti, Tarquinia si prepara ad accogliere la XVIII edizione del festival che celebra il patrimonio culturale delle città della Dodecapoli Etrusca attraverso il vino organizzato dal Comune di Tarquinia e dalla Pro Loco, in collaborazione con l’enogastronomo Carlo Zucchetti e sostenuto da Regione Lazio, Arsial, Provincia di Viterbo, Camera di Commercio, Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, e l’associazione Viva Tarquinia. L’evento trasforma il Centro Storico di Tarquinia in un percorso enoico, dove le dodici città etrusche sono rappresentate dalle loro migliori cantine.

Un’esperienza gastronomica e culturale

Durante il festival, i visitatori possono esplorare una varietà di stand dedicati ai vini delle città etrusche, con i sommelier della Fisar Viterbo che guideranno le degustazioni. Ma non è tutto: il festival offre anche un’ampia scelta di street food preparato da ristoratori locali su cui a breve si avranno maggiori dettagli. Il programma è ricco di eventi, tra cui degustazioni guidate, show cooking, musica dal vivo, spettacoli, mostre d’arte e fotografia, presentazioni di libri, convegni e concorsi di cucina.

Dettagli e biglietti

I biglietti per il Divino Etrusco sono disponibili in diverse opzioni: il ticket giornaliero, che include tutti i vini della Dodecapoli Etrusca, costa €18,00 con calice e tracolla inclusi; il ticket per 4 assaggi è €10,00 e il ticket ricarica per 3 assaggi è €6,00. L’apertura delle casse avverrà alle ore 20. Gli eventi presso l’Arena San Marco, che includono degustazioni e show cooking, richiedono un ingresso di €5,00. L’ingresso al museo nazionale etrusco avrà eccezionalmente per quelle serate un biglietto a €2,00. Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare il numero 0766 849 282.