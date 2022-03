Tarquinia, si cercano bambine e bambini per la Processione della Passione di Cristo del Venerdì Santo

Mentre Tarquinia aspetta il ritorno del Cristo Risorto, dopo due anni di attesa, fervono i preparativi in città per queste festività pasquali che tutti auspicano all’insegna di un graduale ritorno alla normalità.

E il punto fermo per fedeli e cittadini è il recupero delle tradizioni che da tempo scandiscono la Settimana Santa in città e che culminano proprio con la processione della domenica di Pasqua.

Ma tra i punti fermi del rituale tarquiniese di avvicinamento alla Resurrezione c’è anche la Processione della Passione di Cristo, appuntamento del Venerdì Santo che negli anni ha visto coinvolte tante bambine e bambini della città impegnate a far rivivere la Passione. Per questo, si cercano bambine e bambini di età compresa dai 6 ai 13-14 anni: in questi giorni il comitato organizzatore è a lavoro per definire al meglio i dettagli della prova dei vestiti. Come sempre il tutto si svolgerà presso la Chiesa della Trinità in orari ancora da concordare e, naturalmente, rispettando le misure anti covid-19. Per chi fosse interessato c’è la possibilità di contattare i seguenti numeri: Elisabetta 338 2597645 – Diana 389 4296933, scrivendo Nome Cognome Eta’ Altezza e Recapito telefonico.