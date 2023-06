Tarquinia, si cercano figuranti per alcune scene del film di Gianni Amelio che si girerà in città

Tarquinia sarà ancora terra di cinema: alcune scene del prossimo film di Gianni Amelio, giunto nei giorni scorsi in città per i sopralluoghi, saranno girate nella città etrusca.

Per la pellicola, ambientata in Sicilia nel 1917, serviranno venti profili di figuranti con tipologia mediterranea e le seguenti caratteristiche: bambini e bambine tra 7 e 11 anni, uomini over 60 di corporatura e lineamenti da fatiche agricole, donne tra 18 e 35 anni, sempre con profilo mediterraneo. La giornata di figurazione sarà regolarmente retribuita.

A raccogliere candidature per una giornata di set insieme al Maestro Gianni Amelio è Tarquinia Film Office APS: mentre per gli adulti sarà sufficiente inviare foto (volto, e per intero) alla mail tarquiniafilmoffice@gmail.com, per i bambini, è richiesto di presentarsi con un genitore, sabato 10 e domenica 11 giugno tra le 15 e le 18 e 30 al SottoSopra Piad’HeArt Café, in viale dei Tritoni, 82, al Lido di Tarquinia, oppure lunedì mattina, 12 giugno, fino alle 13, per firmare le liberatorie.