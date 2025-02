Tarquinia si prepara al Carnevale: svelati i temi dei gruppi delle sfilate in maschera

Conto alla rovescia a Tarquinia per il Carnevale, che nelle giornate del 23 febbraio, 2 e 4 marzo tornerà a vivere in città con una serie di sfilate in maschera che animeranno la città. Svelati i temi dei gruppi mascherati, ispirati a fenomeni di grande popolarità: le iconiche maschere della serie sudcoreana Squid Game, il mondo di Super Mario, l’universo dei manga giapponesi e i personaggi del film d’animazione Inside Out.

Percorsi delle sfilate

Il programma prevede percorsi distinti per le diverse giornate. Il 23 febbraio la partenza alle 14 e 30 sarà dall’Alberata Dante Alighieri, con passaggi in piazza Giacomo Matteotti, corso Vittorio Emanuele, circonvallazione Vincenzo Cardarelli e arrivo a piazzale Europa. Il 2 e 4 marzo, invece, il corteo partirà alla stessa ora da viale Bruschi Falgari, attraverserà via IV Novembre, circonvallazione Vincenzo Cardarelli, corso Vittorio Emanuele e si concluderà in piazza Giacomo Matteotti.

Festa al centro commerciale e partecipazione

Oltre alle sfilate, giovedì 27 febbraio, in occasione del giovedì grasso, il centro commerciale Top 16 ospiterà il “Veglionissimo 2025”, un evento con musica e intrattenimento che si protrarrà fino a tarda sera. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale con il supporto dei volontari, punta a rilanciare la tradizione del Carnevale a Tarquinia. Chiunque voglia partecipare come figurante può contattare i numeri 380 464 69 60, 320 563 21 18, 340 534 02 28 o 328 598 07 94.

Carnevale di Tarquinia 2025 – Informazioni utili

Date delle sfilate: 23 febbraio, 2 marzo, 4 marzo (dalle 14:30)

Percorsi:

23 febbraio : Alberata Dante Alighieri → Piazza Giacomo Matteotti → Corso Vittorio Emanuele → Circonvallazione Vincenzo Cardarelli → Piazzale Europa

: Alberata Dante Alighieri → Piazza Giacomo Matteotti → Corso Vittorio Emanuele → Circonvallazione Vincenzo Cardarelli → Piazzale Europa 2 e 4 marzo: Viale Bruschi Falgari → Via IV Novembre → Circonvallazione Vincenzo Cardarelli → Corso Vittorio Emanuele → Piazza Giacomo Matteotti

Temi dei gruppi mascherati:

Squid Game

Super Mario

Manga giapponesi

Inside Out

Eventi collaterali:

27 febbraio – Giovedì Grasso: “Veglionissimo 2025” al centro commerciale Top 16

Partecipazione al corteo:

Per info e adesioni: 380 4646960, 320 5632118, 340 5340228, 328 5980794