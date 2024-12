Tarquinia si prepara al Presepe Vivente: al via l’allestimento delle scenografie

Tornare alle origini: sarà il quartiere medievale di San Martino – quella che fu l’originaria location delle prime edizioni – a fare da cornice alla nuova edizione del presepe vivente di Tarquinia, in programma il 26 e 29 dicembre e il 6 gennaio 2025. La rappresentazione, organizzata dall’Associazione presepe vivente Tarquinia con il sostegno del Comune e in collaborazione con il Comitato quartiere di San Martino, vedrà la partecipazione di figuranti che animeranno scene ispirate alla vita quotidiana dell’epoca. Tra i momenti più attesi, la Natività allestita in via dei Granari, nei pressi di piazza Duomo.

Scene di vita antica e degustazioni lungo il percorso

Il percorso del presepe includerà come tradizione il mercato, il lebbrosario, l’accampamento romano e la corte di re Erode, in una rappresentazone animata da trampolieri, mangiafuoco e giocolieri: i visitatori potranno osservare pastori al lavoro con il formaggio fresco, artigiani nelle botteghe, lavandaie e osti intenti a servire vino. Lungo il tragitto saranno offerte bruschette con olio locale, castagne e vino. La rappresentazione culminerà il 6 gennaio con il corteo dei Re Magi in sella ai loro cammelli, uno dei momenti più spettacolari e iconici dell’evento.

Informazioni pratiche e biglietti

Nei tre giorni di rappresentazione, i cancelli apriranno alle ore 17: l’ingresso ha un costo di 5 euro, mentre i bambini sotto i 10 anni potranno accedere gratuitamente. L’evento è patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo e dalla Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia. I lavori di allestimento delle scenografie sono già iniziati, per garantire ai visitatori un’esperienza immersiva e suggestiva.