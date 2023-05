Tarquinia, stasera alle 21 e 15 Piazza Digitale: ospite Manuel Catini

Torna Piazza Digitale: stasera sulla pagina Facebook de lextra.news nuovo appuntamento con le interviste in diretta a cura di Fabrizio Ercolani e Stefano Tienforti.

Dalle 21 e 15 si parlerà di politica: ospite della trasmissione Manuel Catini. Tra gli argomenti sicuramente tema della discussione l’esperienza di Tarquinia 2024, le riflessioni sull’attuale situazione politica in Comune e all’Università Agraria e i possibili scenari in vista delle elezioni amministrative in programma tra un anno. Come sempre, possibilità di commentare in diretta e proporre domande.