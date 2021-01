Tarquinia, stasera dalle 22 il concerto di Capodanno in streaming e sul digitale terrestre

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Un countdown tutti assieme, per chiudere il 2020 e iniziare con rinnovata speranza il 2021: Tarquinia è pronta per vivere insieme, in streaming, la serata dell’ultimo dell’anno con il Concerto di Capodanno che, il 31 dicembre, a partire dalle 22, sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune di Tarquinia e in TV, sul digitale terrestre, al canale 629.

Come nel precedente appuntamento natalizio, a farla da protagonista sarà la musica, con i Doppio Malto che sul palco del teatro comunale scandiranno l’attesa per l’arrivo del nuovo anno sino al countdown di mezzanotte.

Un’attesa che, però, sarà vissuta anche con momenti di condivisione, interagendo on line con i tarquiniesi in giro per il mondo e scoprendo, via via, altri contributi e sorprese.

Le iniziative di Natale e Capodanno sono organizzate e promosse dal Comune di Tarquinia, con la collaborazione del CAG – Centro di Aggregazione Giovanile e dei suoi ragazzi, e sono state finanziate il 2 dicembre scorso dal Consiglio regionale del Lazio nell’ambito del bando “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee alla valorizzazione delle tradizione natalizie, alla lotta alla povertà e all’ emarginazione, al contrasto alla crisi economica e sociale e al sostegno alla famiglia da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021”.