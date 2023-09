Tarquinia, stasera in consiglio comunale si parla anche della Cittadella di Semi di Pace

Riceviamo da Semi di Pace e pubblichiamo

Grazie all’interessamento dimostrato dai consiglieri Sandro Celli, Enrico Leoni, Arianna Centini e Andrea Andreani, finalmente oggi, in Consiglio Comunale, verrà discussa, all’ordine del giorno, la mozione relativa alla concessione in locazione della porzione terreno distinto al Catasto al Foglio 70, Particella 1775 Subalterno 0, adiacente alla Cittadella, che, ricordiamo, era stato già assegnato all’associazione

con delibera N.163 del 29.09.2021 e che a tutt’oggi è rimasta priva di esecuzione.

Ciò nonostante, ad ottobre del 2022, l’associazione ha fornito tutti i riscontri e le notizie richieste dallo stesso ufficio “SETTORE X – Ufficio LL.PP”, sebbene la stessa apparisse già inconsistente nelle motivazioni e del tutto infondata giuridicamente. Confidiamo in un esito positivo e rapido della vicenda, per la quale il sindaco Giulivi, in campagna elettorale, si era impegnato a definire per la realizzazione di importanti opere sociali ed umanitarie.