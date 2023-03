Tarquinia, sul sito del Comune l’avviso per gli espositori alla Fiera

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

È stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso rivolto agli espositori per partecipare al MO ME MA, edizione 2023, che si terrà a Tarquinia Lido da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio. La domanda di adesione dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre il 27 marzo 2023. Dato il riscontro positivo ottenuto già nelle prime 24 ore dalla pubblicazione dell’annuncio, l’Amministrazione si dichiara entusiasta della partecipazione riscontrata: sono decine infatti le richieste pervenute.

Attraverso il sito del Comune www.comune.tarquinia.vt.it è possibile presentare domanda, tutta la modulistica necessaria è direttamente scaricabile. L’offerta fieristica è rivolta a produttori e rivenditori di macchine agricole e movimento terra, alle aziende agricole, quelle attive nel giardinaggio, alle imprese commerciali o artigiane specializzate nella produzione o vendita di categorie merceologiche connesse con l’evento e certamente al settore alimentare.

La sede fieristica sarà suddivisa per aree, all’interno delle quali saranno disponibili diverse tipologie di spazi espositivi, per garantire agli assegnatari degli stand un’offerta variegata che vada incontro alle molteplici necessità espresse dai singoli espositori.

Le domande di partecipazione verranno valutate da una Commissione Tecnica, appositamente nominata, che avrà il compito di considerare le richieste pervenute, allo scopo di garantire un’offerta al pubblico specializzata, completa e differenziata. In caso di eccedenza di domande, la stessa Commissione procederà alla formazione di graduatorie per l’assegnazione degli spazi espositivi.

L’Amministrazione Comunale, invita per tanto tutti gli interessati a presentare quanto prima domanda di partecipazione, lieta che questo evento fieristico, rinnovato nelle forme e nei contenuti, riscuota sin d’ora tanta adesione e tanta voglia di partecipazione.