Tarquinia, tariffe agevolate sulla sosta a pagamento per i residenti: ecco come registrarsi per usufruirne

Il sito internet istituzionale e la pagina Facebook del Comune di Tarquinia hanno diffuso una nota sul servizio di installazione parcometri e sul controllo delle aree sosta e parcheggi, con novità in merito alle tariffe della sosta nelle aree blu e, da domani, una distinzione tra residenti e non residenti con agevolazioni per i primi.

“Il nuovo contratto – spiega il post – prevede la riduzione della tariffa residenti nel territorio comunale che si saranno accreditati e registrati con la targa autorizzata per ciascun proprietario”.

Le nuove tariffe differenziate per i residenti nel territorio comunale avranno decorrenza dal primo ottobre 2020 e saranno così distinte:

Abbonamento mensile interno al Centro Storico: Residenti € 15,00 Non residenti € 20,00

Abbonamento mensile Lido ed aree esterne al Centro Storico Residenti € 10,00 Non residenti € 20,00

Abbonamento mensile completo (interno ed esterno al Centro Storico) Residenti € 20,00 Non residenti € 30,00

Il nuovo contratto prevede la riduzione della tariffa residenti nel territorio comunale che si saranno accreditati e registrati con la targa del proprio autoveicolo (un autoveicolo autorizzato per ciascun proprietario), mentre i possessori del contrassegno pass come previsto dall’art.4 comma 1 del disciplinare ZTL, usufruiscono della gratuità della sosta con l’esposizione del contrassegno.

Al fine di usufruire delle suddette agevolazioni secondo le regole stabilite, tutti gli utenti interessati residenti nel territorio comunale potranno compilare l’autodichiarazione tramite l’app InSpiaggia.

Il Comune riporta anche gli orari di funzionamento dei parcheggi a pagamento e le tariffe previste. “L’orario in cui è in vigore la disciplina degli spazi a pagamento non custoditi è reso pubblico, a cura della società Ditech srl, con apposito avviso posto agli ingressi di tutte le aree: Periodo invernale (01/09 – 31/05) dalle ore 8:00 alle ore 19:00 inclusi festivi Periodo estivo (01/06 – 31/08) dalle ore 8:00 alle ore 22:00 inclusi festivi”.