Tarquinia, torna Buongiorno Ceramica: nel weekend studi d’arte aperti

È il terzo anno che Tarquinia partecipa all’evento “Buongiorno Ceramica” organizzato dall’Aicc, Associazione Italiana Città della Ceramica. Quest’anno però partecipa come socia, avendo recentemente anche Tarquinia aderito all’associazione assieme a moltissime altre città italiane.

L’evento diffuso di “Buongiorno Ceramica”, che coinvolge già in questa edizione 2023 quarantacinque città dislocate in tutta la penisola, si propone infatti di aprire le porte al pubblico degli atelier italiani che si dedicano ancora alla lavorazione artigianale della ceramica.

“Il successo crescente di Buongiorno Ceramica! ci conferma che abbiamo intercettato una passione e forse anche un’inclinazione degli italiani”, spiega il presidente di AiCC, Massimo Isola, “Per questo con AiCC, promotrice della manifestazione, teniamo sempre viva l’attenzione e la passione su questa arte che rappresenta l’identità culturale per tanti territori italiani”.

Anche gli atelier del centro storico tarquiniese si aprono per far riscoprire l’antichissima arte della lavorazione ceramica, che ha visto l’Italia, nei secoli, raggiungere picchi altissimi in termini di raffinatezza dei manufatti e di espressione artistica. Accanto all’evento diffuso a Palazzo Bruschi è infatti allestita in queste settimane la mostra che lo anticipa e lo accompagna: “Grand Tour. Alla scoperta della Ceramica Classica Italiana”.

Le botteghe di Tarquinia saranno in questa occasione direttamente visitabili e saranno gli stessi artisti ad accogliere il proprio pubblico per illustrare, attraverso la loro personale narrazione, la loro maestria e far conoscere la loro arte. Un’opportunità unica per vedere e sperimentare da vicino l’antichissima capacità di trasformare della semplice argilla in un’opera d’arte.

Gli studi d’arte saranno aperti al pubblico sabato 20 e domenica 21 maggio nei seguenti orari: la mattina dalle ore 10.30 alle ore 12.30; il pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.30.