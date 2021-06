Tarquinia, torna il Premio Culturale ArgenPic

Riceviamo e pubblichiamo

In un clima di rinnovate speranze e di ripartenza post Covid ritorna il Premio Culturale ArgenPic bloccato dalla pandemia, dagli impedimenti del lockdown 2020 e soprattutto dal maltempo che nel 2019 ha messo fuori uso tutte le strutture all’aperto in cui erano ospitate le cerimonie di premiazione insieme alla Festa del Peperoncino omonima.

Nei prossimi giorni gli organizzatori (Associazione Borgo dell’Argento e Associazione Culturale Oltrepensiero) ufficializzeranno la IV Edizione del Concorso rendendo noto il regolamento 2021 che vedrà un ritorno alle origini con quattro sezioni aperte alla partecipazione di concorrenti di tutte le età: Racconti Inediti, Poesia Inedita, Giornalismo, Libri Inediti (romanzi, raccolte di poesia, saggi, manuali, ricette gastronomiche o argomenti culinari, ecc).

Come nelle precedenti edizioni dai finalisti delle sezioni Racconti Inediti e Poesia Inedita, inoltre, verrà selezionata dalla Giuria di pertinenza un’opera scritta da una donna o riguardante tematiche femminili relative agli argomenti del Premio Culturale ArgenPic a cui verrà assegnato il Premio Speciale “ArgenPic Scrivere Donna – Daniela Marrozzi”.

I testi che saranno giudicati positivamente (anche non vincitori), oltre ai primi 3 finalisti delle sezioni Racconti, Poesia, Giornalismo e alla vincitrice del Premio “ArgenPic Scrivere Donna – Daniela Marrozzi”, avranno la possibilità di vedersi pubblicati gratuitamente, su insindacabile giudizio della Giuria del Premio, nell’Antologia dedicata interamente al “Premio Culturale ArgenPic”. Previsto anche pubblicazione contratto edizione per il primo classificato della sezione Libri Inediti.

Gli organizzatori del Premio contano, per le prossime edizioni, poter di nuovo ampliare il ventaglio delle situazioni artistiche a concorso come previsto nei progetti elaborati pre-COVID e riproporre la Festa del Peperoncino ArgenPic con tutte le iniziative collaterali.

A tal proposito si porta a conoscenza che le manifestazioni attualmente in corso a Tarquinia Lido inerenti il Peperoncino sono state predisposte da entità diverse e distinte dall’Associazione Borgo dell’Argento e dall’Associazione Oltrepensiero e in ogni caso ad esse non riconducibili sotto ogni profilo associativo e anche organizzativo delle manifestazioni ArgenPic.