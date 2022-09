Tarquinia, torna l’Oktoberfest: il 16, 17, 23 e 24 settembre il Ditirambo porta in città l’atmosfera (e la birra) di Monaco di Baviera

Torna a Tarquinia l’Oktoberfest, torna l’evento che trasforma la città tirrenica in una piccola Monaco di Baviera, tra fiumi di birra, rigorosamente selezioni utilizzate per la nota kermesse tedesca, e pietanze inderogabilmente germaniche, ma anche tanta buona musica e sano divertimento.

Sono due i weekend che segnano la ripresa dell’evento dopo due edizioni saltata a causa della pandemia, quello del 16 e 17 settembre e il seguente, 23 e 24 dello stesso mese.

Ad organizzare l’evento come sempre lo staff del Ditirambo e la manifestazione, ubicata nel piazzale antistante al ristorante, in via Vincenzo Ferri, proseguirà fino a tarda notte all’insegna della birra e si potranno degustare stinchi di maiale, polli arrosto, hamburger e wurstel (tedeschi naturalmente), pane nero di segale, il tutto a suo di musica, e che musica!

Nei prossimi giorni verrà svelata la line up delle quattro serate, ma la tradizione dell’Oktoberfest tarquiniese è, da questo punto di vista, una garanzia, con serate di altissimo livello e una formula dimostratasi, negli anni, assolutamente vincente.