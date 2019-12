Tarquinia: torna “Presepe in famiglia”, il concorso dedicato ai presepi di casa

Riceviamo e pubblichiamo

Il presepe più originale. Quello più artistico o scenografico. O quello che più saprà colpire la giuria. Ritorna anche quest’anno il concorso “Presepe in famiglia” organizzato dall’associazione Viva Tarquinia. Una tradizione del Natale della città etrusca che si rinnova edizione dopo edizione e che vede crescere il numero dei partecipanti. “Non la consideriamo una vera e propria gara, ma un modo per invogliare le persone a realizzare i presepi, un simbolo del Natale – spiega la presidente dell’associazione Maria Antonietta Valerioti -. Presepi che, molto spesso, sono delle vere e proprie opere di artigianato artistico”. La partecipazione al concorso è aperta a tutte le persone che sono residenti a Tarquinia e allestiscono il presepe nella propria casa o in una chiesa tarquiniese. Per iscriversi occorre compilare il modulo di adesione, entro il 4 gennaio, disponibile al frutta e verdura Calamita, di piazza Verdi, o al negozio Foto ottica Valerioti, in corso Vittorio Emanuele. “Alla fine delle feste, dal 7 gennaio, i membri della giuria gireranno per vedere e valutare le rappresentazioni – conclude la presidente di Viva Tarquinia -. La premiazione si terrà a distanza di qualche settimana. Abbiamo in serbo alcune sorprese, su cui stiamo lavorando”.