Tarquinia torna set cinematografico, dal 20 al 24 aprile si gira in città: ecco le disposizioni per traffico e sosta

Tarquinia torna a essere set cinematografico: dopo una prima esperienza dell’autunno scorso, tornano in città le troupe della casa di produzione Lime per le riprese del film “Un senso a questa vita”.

Nei giorni 20 e 21 aprile 2021 dalle 7 alle 20 e, comunque, sino al termine delle esigenze, sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione, a qualsiasi veicolo eccetto i veicoli della troupe cinematografica, nell’area di Lungomare delle Nereidi, zona adiacente lo stabilimento Balneare Boa Sorte. Stesso provvedimento e medesimo orario nei giorni 22 e 23 aprile per qualsiasi, veicolo eccetto i veicoli della troupe cinematografica, in Via XX Settembre, tratto compreso tra Via Roma e Via Umberto I; negli stessi giorni è consentito, in deroga, il transito e la sosta dei veicoli della troupe sull’area pedonale di Viale Luigi Dasti, in prossimità di Via Umberto I, e in Via Umberto I, nell’area adiacente l’ingresso della biblioteca, esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche e per le operazioni di carico/scarico delle strutture necessarie per le riprese.

Il 24 aprile, infine, dalle 7 alle 20, transito e sosta consentiti in deroga ai veicoli della troupe sull’area pedonale di viale Luigi Dasti, area adiacente il Piazzale Europa, esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, e per le operazioni di carico/scarico delle strutture necessarie per le riprese; il 24 sarà istituito anche un divieto di sosta con rimozione, a qualsiasi veicolo eccetto i veicoli della troupe cinematografica, negli stalli di Via Muzio Polidori, area antistante l’ingresso dell’Enoteca Alessandrelli.