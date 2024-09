Tarquinia tra musica, negozi e buon cibo: il 14 settembre il debutto de Le Piazzette

A metà settembre a Tarquinia arriva un evento allegro e festoso, perfetto per godersi appieno gli ultimi giorni di estate: Le Piazzette! Gruppi musicali live in vari angoli del centro storico, menu e drink dedicati e sorprese pensate ad hoc renderanno il centro storico un vero pullulare di musica, gente e divertimento. Undici band animeranno strade e piazze creando un clima frizzante ed inedito che farà venire voglia di scatenarsi e di ballare sino a tardi.

I programmi musicali nelle varie piazze

Piazza Cavour: Dj Pino House (premio miglior ballerino offerto dalla Gioielleria Bondi)

Via XX Settembre: Tequila’s Band

Alberata Dante Alighieri: DJ set Luca Gee

Piazza Trento e Trieste: Sonus Party

Piazza Matteotti: Lez Bon Ton

San Pancrazio: Fabio Fedra Live

Piazza d’Erba: duo Bertolli

Piazza Soderini: trio Contestabile-Marincola-Costa

Via Umberto I: British Invasion

Duomo: Francis Jupiter

Via Felice Cavallotti: DJ set 33 e 45 giri

Ecco le proposte food

Piazza Cavour: Cocktail Cavour da Bar Impero, Ginfizz Special da Sun City, Brioscia co’ tuppo da Gelateria Gambella e fuori menù anni ’80 da Bacco Perbacco

Via XX Settembre: Tagliere, pinse gourmet e ‘A Ciambellata da Il Locale di nome e di fatto

Alberata Dante Alighieri: Pollo fritto e patate da Capolinea Caffé

Piazza Trento e Trieste: Aperitivo e burger con sfilacci di maiale da Tinia

Piazza Matteotti: Pici al vino rosso all’Ambaradam, polpette al sugo all’ajone da Ekelttica, kebab da Doner

San Pancrazio: polpo piccante, burratina e cipolla caramellata all’aceto balsamico da La Proposta

Piazza d’Erba: taglieri di pasticceria salata e cornetti da Vaniglia&Caffè, tonnarelli all’Amatriciana da Il Cavatappi, guancia di manzo al vino su purè da L’essenziale

Piazza Soderini: supplì al telefono, patata Therra e montanarona fritta da Therra

Via Umberto I: pizza street wurstel e patatine, fritti british e rotolo alla nutella da Pizza Point

Duomo: signature rocktail rock da DOT

Via Felice Cavallotti: panino a tema, pinse gourmet e birre particolari e rare da Dilas Grau

I negozi aperti nella serata di festa

Marte handmade

Mirtilli e Merletti

Estes

Emporio Club

Lematà

Vecchi Ricordi

La Cadena Souvenir

Foto Ottica Valerioti

Karim Boutique

Stile Libero

Forno Mada

Tabacchi e Bombon

Very Important Pets

Le genesi dell’idea

Si tratta di un’iniziativa nata dai ristoratori del centro di Tarquinia e coordinata da Fabio Gagni di SeAmiTarquinia, con il prezioso supporto e la imprescindibile collaborazione dei negozianti e del Comune di Tarquinia, che ha trovato anche la disponibilità di varie associazioni tra cui Pro Loco, Viva Tarquinia, Divini Commercianti e la nuova aggregazione dei negozianti.

“L’idea è nata con Mario Cappuccini di Bacco Perbacco già nel maggio scorso – le parole di Gagni – e si è poi sviluppata con il prezioso supporto di tutti; permettetemi però di fare un plauso particolare ai gestori dei locali che pagano in prima persona le spese per la musica, all’Assessore Andrea Andreani, alla polizia locale e a tutte le associazioni che ci hanno aiutati nel passaparola. Essere comunità, essere tarquiniesi, è anche lavorare tutti assieme, fianco a fianco, mettendo ciascuno la propria dose di impegno e sudore: questo clima di ampia collaborazione tra tutti per noi è già di per se un grande successo. Sono certo che ne uscirà una serata bella, viva, ricca di persone e di coinvolgimento, che speriamo possa poi ripetersi in futuro e divenire un appuntamento fisso”.

Il contest fotografico

Previsto anche un contest per la foto con più cuori de Le Piazzette! Partecipare sarà gratuito e semplicissimo: basterà godersi le Piazzette, scatenarsi e divertirsi tra locali, buon cibo, aperitivi, shopping, balli e musica; le foto della serata andranno postate su Instagram con l’hashtag #LePiazzetteTarquinia e taggando il profilo @seamitarquinia.

La Cadena Souvenir, sito in Corso Vittorio Emanuele a Tarquinia, ha messo in palio una termo mug a forma di obiettivo fotografico, perfetta per accogliere con stile ed originalità la stagione fredda in arrivo.

Domenica 15 Settembre dal profilo Se Ami Tarquinia saranno ripostate nelle stories tutte le foto in cui ci saranno hashtag e tag. La foto che riceverà più cuori entro le 22:00 sarà proclamata vincitrice della divertentissima termo mug, che potrà essere ritirata gratuitamente la settimana successiva.