Tarquinia, troppi topi al cimitero: la protesta di alcuni cittadini

Tanti, troppi topi: cresce la lamentela dei frequentatori del Cimitero di Tarquinia che, negli ultimi tempi, hanno visto una crescita preoccupante del numero di ratti all’interno della struttura cittadina.

Una situazione che non è problematica solo dal punto di vista del decoro, ma anche per la difficoltà di chi lascia i fiori in ricordo dei propri cari e spesso, in queste settimane, li vede morsi dai topi.

“Abbiamo visto che si è provato a provvedere con delle scatole per la derattizzazione – spiegano alcuni – ma crediamo sia necessaria un’azione più decisa: la situazione sta veramente diventando problematica!”.