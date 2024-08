Tarquinia, tutto pronto per il Festival Summer Holi 2024

Il Festival Summer Holi 2024 promette emozioni, colori e divertimento a Tarquinia Lido l’11 agosto. Dalle 16, la spiaggia libera di piazza delle Naiadi si trasformerà in un’esplosione di musica e colori. La celebrazione quest’anno sarà arricchita da nuovi effetti scenici aerei e tre lanci di colori invece di due. Il palcoscenico, di 6×10 metri, sarà equipaggiato con impianto audio, luci spettacolari, cannoni e geyser CO2, sparkular luminosi, spara coriandoli professionali, monitor ledwall a led di ultima generazione e fontane fredde. Le coreografie di Lorena Marchini per il corpo di ballo promettono di incantare, mentre la celebre “Show must go on” dei Queen, rivisitata in chiave elettronica, farà da inno all’evento.

DJ Set e programma del festival

Il festival vedrà in console artisti di grande talento: Friedrich Kiefer, Luca Gee, Michele Sergio, Gabriele Bronzetti, Garbex, Lorenzo Desideri, Fanta, Daniele Ceccarini, Alby, Vast & Lisita, David Semola, Groover, Antitesi b2b Ghyt, Wewers. Ogni artista avrà mezz’ora per esibirsi, con il primo lancio dei colori previsto alle 17.30. Il secondo lancio avverrà alle 19, accompagnato da nuove scenografie ed effetti speciali. La serata culminerà con il terzo lancio dei colori a mezzanotte, ma la festa continuerà fino a tardi.

I sostenitori dell’evento

Il Festival Summer Holi 2024 è organizzato da Sottosuono EventGroup, con il sostegno del Comune di Tarquinia e il patrocinio dell’Università Agraria. La collaborazione della Pro loco Tarquinia e il supporto di media partner come IdeaRadio Civitavecchia e main sponsor come Guglielmi Rent, Ottica Fabio, Giordano Brizi Eventi, Global Com, associazione Agri Feroci Laziali e varie attività commerciali locali, garantiscono un evento di alta qualità. Massimiliano Testaguzzi, in arte Max Tee, e Daniele Limoli coordineranno e presenteranno la manifestazione, con David Bros come voce ufficiale. Cancelli aperti dalle 16, per una giornata di musica, colori e divertimento.