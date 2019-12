Tarquinia, tutto quanto c’è da sapere su abbonamenti e biglietti per il teatro: data di apertura, prezzi ecc

Saranno in vendita a partire dal 2 gennaio, presso l’Infopoint Tarquinia Turismo, in Piazza Cavour, gli abbonamenti per la stagione teatrale ufficialmente presentata questa mattina da Comune di Tarquinia e Atcl (qui il link al cartellone completo).

Gli orari dell’Infopoint saranno 10-13 / 15-18 (chiuso il lunedì), di seguito i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti.

In base a quanto comunicato in conferenza stampa questa mattina, sarà fissato a 200 il limite disponibile per gli abbonamenti: i restanti posti (circa 70) saranno destinati ai biglietti per ogni singolo evento. Atcl fa sapere che in caso di notevoli richieste, si sta già ragionando sul doppio spettacolo, per aumentare la disponibilità e adattarla alla forte attesa.