Tarquinia, ufficiale la candidatura alle Regione con Fratelli d’Italia per Valentina Paterna

Tarquinia corre per le Regionali: in attesa dell’ufficialità di altre candidature di cui si parla da giorni – Renato Bacciardi dovrebbe essere nella lista del candidato presidente di centrodestra Francesco Rocca, e anche Gino Stella dovrebbe essere della partita – arirva l’ufficialità della candidatura per Fratelli d’Italia di Valentina Paterna, in una lista con Giovanna Fortuna, Valentina Paterna e Giulio Zelli.

Manca praticamente un mese alla tornata elettorale che rinnoverà il consiglio regionale del Lazio e sceglierà il successore di Zingaretti, con gli elettori chiamati alle urne domenica 12 e lunedì 13 gennaio.