Tarquinia, ultimi giorni per iscriversi al concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti”

Ultimi giorni per partecipare alla 16ª edizione del concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti”, dedicato ai fotografi non professionisti. Le iscrizioni si chiuderanno il 5 marzo 2026, segnando l’ingresso dell’iniziativa nella fase conclusiva.

Il contest, promosso in memoria del fotografo e cineoperatore Emilio Valerioti, si conferma anche quest’anno tra gli appuntamenti culturali più seguiti a Tarquinia. L’edizione 2026 ha già superato i 50 partecipanti, dato che testimonia la continuità e la vitalità dell’iniziativa.

Partecipazione internazionale e mostra collettiva a Tarquinia

Si rafforza la dimensione internazionale del concorso: tra gli iscritti figurano partecipanti provenienti da Canada, Francia, Svizzera, Argentina, Polonia e Texas. Dall’Italia le adesioni arrivano da Napoli, Reggio Calabria, Bergamo, Mantova, Roma, Civitavecchia e Montalto di Castro.

Tutte le opere pervenute saranno esposte nella mostra collettiva in programma dal 15 al 22 marzo 2026 presso la sala “D. H. Lawrence” di Tarquinia, offrendo alla comunità e ai visitatori una panoramica degli scatti in concorso.

Modalità di partecipazione e contatti

Ogni partecipante potrà presentare due fotografie nel formato 20×30 centimetri, indicando sul retro nome, cognome, tema scelto e numero di telefono. Le opere dovranno essere spedite per posta oppure consegnate a mano entro il 5 marzo 2026 presso Foto Ottica Valerioti, in corso Vittorio Emanuele 7 a Tarquinia.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0766 840 886. Il concorso è organizzato da Maria Antonietta Valerioti, in collaborazione con l’associazione culturale Viva Tarquinia e con il patrocinio del Comune di Tarquinia.