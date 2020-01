Un mese gratuito in piscina per rimettersi in forma: c’è tempo sino al 31 gennaio per cogliere al volo l’opportunità offerta da Nepi Swimming Club, ente gestore della piscina comunale di Tarquinia.

Per chiunque completi l’iscrizione entro la fine di questo mese, l’opportunità per trenta giorni dal giorno dell’iscrizione di nuotare o frequentare i corsi – scuola nuoto, fitness, aquagym, pilates e via dicendo – gratuitamente. Ogni ulteriore informazione può essere richiesta presso la struttura.