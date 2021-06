Tarquinia, un milione e mezzo di euro al Cardarelli: lavori al via dalla prossima settimana

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Un milione e mezzo di euro al Cardarelli, partiranno entro la prossima settimana una serie di lavori presso l’Istituto Cardarelli di Tarquinia.

Ne hanno dato notizia ieri, durante una conferenza stampa indetta presso la Sala del Consiglio, il sindaco Alessandro Giulivi, il Prefetto Giovanni Bruno, il Presidente della Provincia Pietro Nocchi, il Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica Giulio Marini, la Dirigente Scolastica Laura Piroli, il Vice Sindaco Luigi Serafini, il Consigliere Provinciale Matteo Costa e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Betsi Zacchei.

Tre i progetti in cantiere, un primo finanziato dalla Comunità Europea che prevede l’efficientemento energetico per un importo di 644.506,12 euro, ed altri due finanziati dal MIUR per il miglioramento sismico (350.000 euro) e l’ampliamento in aderenza dell’istituto scolastico con la costruzione di quattro nuove aule (441.085 euro) utili ad ospitare un sempre crescente numero di iscritti.

Grande soddisfazione per tutte le autorità presenti che hanno rimarcato la necessità di mettere come priorità assoluta la scuola, garantendo una sinergia tra tutte le istituzioni per trovare soluzioni in grado di favorirne la crescita sul territorio.

Molti i progetti sui quali si sta lavorando e che porteranno ad accogliere e formare i nostri ragazzi in maniera sempre più sicura e proiettata nel mondo del lavoro locale.

Il Sindaco Giulivi in una nota a seguito della conferenza : “ La scuola è il fondamento del nostro paese, la traccia con cui orientiamo i nostri giovani verso il futuro, alle Istituzioni il compito di potenziarne e migliorarne le condizioni ove e quando necessario. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le autorità presenti e per salutare gli alunni e i docenti che hanno concluso questo anno scolastico così difficile. Che questi lavori siano di buon auspicio per un nuovo anno da vivere in presenza e nella normalità”.