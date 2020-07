Tarquinia, una sintesi degli altri temi trattati ieri in consiglio comunale

(f.e.) “La modifica del disciplinare della Ztl e quindi la riapertura di Via Mazzini sarà portata in giunta domani (oggi ndr)”. Ad annunciarlo durante il consiglio comunale è il presidente dell’Assise Federica Giuducci.

Il sindaco invece, incalzato dal consigliere Enrico Leoni che chiedeva maggiore pulizia delle strade, delle aree verdi e del cimitero, ammette: “È vero Tarquinia in questo momento è sporca. Purtroppo, con l’emergenza Covid, ci sono uffici ancora in smart-working. Dovremmo organizzarci con la ditta che vincerà l’appalto per renderla pulita ed accogliente. Al cimitero dovremmo assumere altre due persone e c’è bisogno di ingenti investimenti”. Leoni ha fatto presente inoltre l’urgenza della pulizia del tratto finale di Via Zampa d’Orlando e la necessità di una macchina elettrica al cimitero per accompagnare le persone anziane.

Andreani (M5s) ha chiesto lumi sull’obbligatorietà della registrazione del comodato per le abitazioni. Questa la risposta del primo cittadino. “Stiamo aspettando il parere dell’Agenzia delle Entrate. Chi si trova in questa condizione gli consiglio di aspettare a fare la domanda”. Celli (Pd) incalza sulla Prociv e sul perché non è stata inserita nel nuovo elenco regionale. “Se non è stato fatto lo faremo – incalza il Sindaco – Ciò non prescinde dal fatto che la Protezione Civile deve fare come la Fenice. Ci sono persone diversamente giovani che non possono più stare lì”.

Per quanto riguarda i temi all’ordine del giorno, dopo essere state approvate le variazioni di bilancio si è passati a parlare delle acquisizioni delle strade provinciali e della cessione alla Provincia delle strade comunali. Dopo la relazione del consigliere Matteo Costa, poi uscito durante la votazione in quanto incompatibile per via della carica di consigliere provinciale, arriva l’affondo del consigliere Gianni Moscherini: “Dalla relazione di Costa solo una gran confusione. -tuona- Sarebbe stato più opportuno che la spiegazione fosse stata fornita da un tecnico che avrebbe pure potuto quantificare i maggiori oneri a carico del Comune. Chiedo il rinvio del punto”. “Assolutamente no”- la replica della maggioranza che per voce della Presidente Guiducci, ha spiegato come il tecnico che ha seguito la pratica il mercoledì non è in servizio. Alla fine il provvedimento ottiene parere favorevole con la sola astensione del consigliere Moscherini. Al Comune di Tarquinia va il possesso, tra le altre, del tratto mancante della Porto Clementino compresa la rotatoria che interseca la Litoranea ed il tratto che congiunge la SP Porto Clementino a Lungomare dei Tirreni (la strada che costeggia il muro perimetrale della Colonia Avad). Infine votate all’unanimità, seppur con qualche modifica, le due mozioni presentate dal consigliere Conversini riguardanti rispettivamente il reperimento dei fondi occorrenti, atti a colmare la quota mancante del 10% per le spese da sostenere per il recupero delle facciate degli edifici (Bonus Facciate) e la richiesta di applicazione delle misure fiscali previste dal decreto rilancio (D.L. 34/2020).