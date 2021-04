Tarquinia, una virtual edition per “Io pittore per caso!”: tempo per iscriversi sino al 17 aprile

“Il volto dell’aggregazione ieri, oggi e domani”: c’è tempo sino al 17 aprile per iscriversi all’edizione 2021 di “Io pittore per caso!”, una virtual edition che si adatta alle esigenze di sicurezza del periodo ricreando anche a distanza il gusto dell’aggregazione tipico della manifestazione.

In attesa di poter tornare a vedere gli aspiranti pittori all’opera dal vivo, pronti a improvvisarsi tra tele e colori, per quest’anno chi vuole cimentarsi può farlo recandosi al Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia – in via delle Torri, 56 – dal lunedì al venerdì, dalle 15 e 30 alle 19. In omaggio, gli iscritti riceveranno un kit contenente una tela, pennelli e colori per poter dar sfogo alla propria creatività. Le opere saranno poi visibili sui social e una giuria sceglierà le opere migliori.