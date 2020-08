Tarquinia, un’opera scultorea dei Cavalli Alati sarà posta sulla rotatoria della Circonvallazione Cardarelli

di Fabrizio Ercolani

Un’opera scultorea che rimanda alla mitologia dei cavalli alati all’ingresso della città, sulla rotatoria posta lungo la Circonvallazione Cardarelli. La giunta approva il a proposta dello studio d’arte di Patrizio Zanazzo, per la realizzazione e l’acquisto dell’opera. Costo complessivo dell’operazione 10 mila euro che l’Amministrazione Comunale proverà a recuperare partecipando all’avviso della Regione Lazio denominato “Lazio Contemporaneo”, che prevede la possibilità di finanziare opere ed installazioni di arte contemporanea in connessione con i tematismi identificati dalla Regione Lazio per la valorizzazione dei sistemi culturali. Unico vincolo posto dall’avviso pubblico è che gli autori debbano avere meno di 35 anni e questo potrebbe essere un vincolo difficile da superare. Altro scoglio, forse sfuggito, è che i fruitori potranno essere giovani artisti e creativi del Lazio (anche per Opere collettive) titolari di partita IVA; enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 19 del codice civile: imprese, associazioni, comitati legalmente riconosciuti, fondazioni. Un bando che dunque non è rivolto alle amministrazioni pubbliche. L’opera comunque ha già copertura nel bilancio comunale. L’intervento è aderente all’intenzione dell’Amministrazione Comunale di valorizzare aree, superfici di pertinenza del comune di Tarquinia anche tramite l’uso di linguaggi artistici contemporanei.