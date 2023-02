Tarquinia, Valerio Andreini e Patrizio Gatti hanno esposto al Museo di Arte Contemporanea Campagnano

(f.e.) I tarquiniesi Valerio Andreini e Patrizio Gatti hanno esposto nella collettiva organizzata dal M.A.C.C., Museo di Arte Contemporanea Campagnano, nato nel 2020, proprio in piena pandemia, da un’idea di tre amici che amano condividere tutto ciò che riguarda l’Arte in ogni sua manifestazione mettendo in moto la voglia di divulgare tutto ciò che la rappresenta.

La prima collettiva di pittura del M.A.C.C. è stata organizzata nel 2021, per gioco, nella cittadina di Campagnano di Roma. Il risultato è stato inaspettato come anche l’affluenza del pubblico e la partecipazione copiosa degli Artisti. Nella collettiva di quest’anno, iniziata il 26 gennaio e terminata il 1 di febbraio, è stata apportata una novità unica nel suo genere: insieme ai tanti artisti che hanno partecipato, è stato inserito un settore espositivo denominato Settore Junior dedicato a tre giovanissimi artisti (Valerio Andreini, Patrizio Gatti e Anna Maria Tilici), dai 7 ai 13 anni, che fanno parte di un Laboratorio Artistico di Tarquinia gestito da Sandra Inghes, anche lei espositrice.