Tarquinia, venerdì 13 giugno il secondo incontro di “Verde in città” sul progetto Ossigeno con Arsial

Domani, venerdì 13 giugno, alle ore 17.30, si terrà il secondo incontro del ciclo “Verde in città”, promosso dall’Associazione culturale La Lestra con il patrocinio del Comune di Tarquinia. La rassegna affronta temi legati alla biodiversità urbana e alla valorizzazione del verde pubblico. L’appuntamento, come per il precedente, avrà luogo presso la sede dell’Associazione Demos 23, in via Mazzini 24 a Tarquinia, nelle vicinanze del Duomo.

In programma il progetto Ossigeno con Arsial

Ospite dell’incontro sarà il dott. forestale Luca Scarnati, rappresentante di Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), che presenterà “Il progetto Ossigeno”. L’iniziativa, avviata dalla Regione Lazio, si pone l’obiettivo di incrementare il patrimonio arboreo del territorio e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso azioni di forestazione urbana.

Il ciclo di incontri si concluderà il 20 giugno

La rassegna proseguirà venerdì 20 giugno 2025, sempre alle ore 17.30, con un intervento della professoressa Elena di Mattia del Dipartimento DAFNE dell’Università della Tuscia. Il focus dell’ultimo appuntamento sarà il microbioma degli alberi, con uno sguardo scientifico sugli organismi che vivono in simbiosi con il patrimonio arboreo cittadino. Tutti gli incontri si svolgono a Tarquinia presso la sede di Demos 23, via Mazzini 24.