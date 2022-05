Tarquinia , venti nuovi “Battesimi dell’Aria” al Campo di Volo San Giorgio

Riceviamo dall’Associazione Volo Sportivo Tarquinia e pubblichiamo

Si e’ svolta venerdì scorso un’altra edizione del consueto appuntamento con la promozione del volo ultraleggero denominato “Soci in Volo”, promosso dall’Associazione che gestisce da 32 anni il Campo di Volo Tarquinia San Giorgio e che prevede in regalo, un’esperienza come secondo passeggero a bordo di un velivolo ultraleggero ad ogni nuovo iscritto al Club, per un importo totale di 25€.

La scorsa edizione aveva visto la partecipazione attiva del Vicepresidente e del Consigliere dell’Università Agraria di Tarquinia: Alberto Tosoni e Bruno Cardia; oggi come speciale ospite è intervenuta la Sig.ra Emanuela Ceccacci, Neo Presidente del Consorzio Lottisti Villaggio San Giorgio, che ha sostituito dopo la prematura scomparsa l’Avvocato Paolo Lugni, con il quale l’Associazione ha sempre mantenuto ottimi rapporti, rapporti dunque che proseguono nella giusta serenità di confinanti.

La frizzante neo Presidente, ha dapprima volato a bordo di un aereo tipo ” Eurofly Firefox ” condotto dal pilota professionista Daniele D’Andrea socio storico del Club e subito dopo l’atterraggio, entusiasta dall’aver osservato per la prima volta il nostro meraviglioso territorio dall’alto, ha manifestato interesse a provare il deltaplano a motore, condotto in queste giornate dal Vicepresidente dell’Associazione: Sandro Marrozzi, pilota con trentennale esperienza tutti trascorsi all’interno del Club Tarquiniese.

Gli stessi piloti, prima di andare in volo, hanno spiegato agli intervenuti le peculiarita’ dei velivoli, aventi tutti ottime caratteristiche di sicurezza già solo per la semplicità che li contraddistingue; oltre all’aereo e al deltaplano a motore, era presente alla giornata anche un esemplare di Parapendio con il suo pilota Nicola Primiero, anche Lui socio del Club; le persone intervenute hanno potuto conoscere anche quello che viene considerato il mezzo più economico per staccare i piedi da terra, in grado di sostenere due persone in volo solo grazie alle ascendenze termiche e dinamiche, senza quindi l’ausilio del motore.

In tutto in questa giornata, 20 persone hanno spiccato il volo come secondi passeggeri dei velivoli del Club, una di queste ha anche voluto essere presentato alla scuola per intraprendere l’iter che lo porterà in breve tempo a conseguire il brevetto di volo ultraleggero denominato per questa categoria: “attestato” e con il quale il neo socio potrà presto condurre in piena autonomia un velivolo ultraleggero.

Come accaduto in tutte le edizioni, molti degli intervenuti hanno accettato di essere ripresi ed intervistati prima e dopo l’esperienza, i simpatici video sono a disposizione alla pagina “foto e video” del sito ufficiale del club https://campodivolosangiorgio.webnode.it/

Un video riassuntivo di questa giornata e’ stato pubblicato anche sul canale youtube del club, raggiungibile sempre tramite il sito associativo.

L’Associazione, continua il suo impegno come ogni anno per la prossima stagione estiva, a titolo di volontariato, nella ricerca degli incendi boschivi sul territorio al fianco dell’Università Agraria di Tarquinia, da quest’anno inoltre ha dato disponibilita’ alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e alla Protezione Civile di Civitavecchia, sempre a titolo di volontariato, per compiere voli volti anche a migliorare la sicurezza dei bagnati e del naviglio in transito. E’ possibile comunque prenotarsi per un volo seguendo le istruzioni sul sito. Appuntamento quindi alla prossima edizione!