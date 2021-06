Tarquinia: via agli esami, all’Istituto San Benedetto sanificati tutti i locali della scuola

Riceviamo e pubblichiamo

Nemmeno il tempo di sentire suonare l’ultima campanella dell’anno e l’Istituto San Benedetto di Tarquinia era già al lavoro per farsi trovare pronto ai nuovi appuntamenti che attendono studenti e insegnanti.

Solo nella tarda mattinata di ieri (8 giugno) i ragazzi delle scuole medie e del liceo a indirizzo economico sociale hanno salutato i banchi e i professori, eppure già stamani la scuola era prontissima ad accogliere nella massima sicurezza gli studenti della terza media per gli esami finali.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, l’azienda Arcobaleno ha sanificato l’intera struttura scolastica, per fare in modo che le aule siano nelle condizioni ideali per ospitare sia gli esami iniziati oggi che quelli di Stato che vedranno protagonisti i maturandi tra qualche giorno.

Si tratta dell’ennesimo intervento messo in atto dall’istituto in questo anno scolastico reso complicato dalla pandemia per garantire il più alto livello di sicurezza a ragazzi, famiglie, personale e insegnanti. Un impegno, quello della scuola, che nasce certamente dal rispetto delle regole e delle leggi che hanno regolato l’attività degli ultimi mesi, ma anche e soprattutto dal desiderio di offrire a tutte le persone che frequentano l’istituto un ambiente sano e sicuro.