Tarquinia2024: “Fiera di Tarquinia a settembre: ennesima promessa disattesa dall’amministrazione comunale”

Fiera di Tarquinia a settembre: ennesima promessa disattesa dall’amministrazione comunale.

Il weekend del 9, 10 e 11 settembre avrebbe dovuto ospitare al Lido di Tarquinia la Mostra Mercato delle Macchine Agricole cosi come dichiarato dall’amministrazione comunale. Ennesima promessa disattesa a discapito dell’economia cittadina e del nostro Lido, totalmente privato questa estate dalla mancanza di programmazione e calendarizzazione di eventi ed attività.

Quando lo scorso aprile si aprì il dibattito cittadino sulla mancata organizzazione della 73esima Mostra Mercato delle Macchine Agricole, proponemmo all’amministrazione comunale di attivarsi per riprogrammare la fiera durante il ponte del 2 giugno. Credevamo che fosse stata la situazione più semplice ed immediata per non rischiare di perdere un indotto di migliaia e migliaia di persone. Nessuna risposta anzi con enorme soddisfazione ed enfasi il Sindaco annunciava in una conferenza stampa che la fiera si sarebbe svolta nel weekend del 9, 10 e 11 settembre. Una promessa roboante a cui non è stato dato alcun seguito.

La verità è che i rapporti con il mondo dell’associazionismo e con il mondo del commercio sono logorati da scelte senza alcuna condivisione, da continue prove di forza e da atteggiamenti Tosonicentrici che fanno sì che nessuno, anzi pochi e sempre gli stessi, siano più disposti a collaborare con questa amministrazione. La fiera a settembre resta l’ennesimo miraggio che sancisce una nuova ulteriore sconfitta non tanto per l’amministrazione ma per l’intera Città di Tarquinia.