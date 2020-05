TarquiniaRiparte… e anche il D.O.T.: tornano gli aperitivi in piazza del Duomo

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Uno dei luoghi iconici dell’aperitivo tarquiniese, ma in generale un luogo accogliente per un caffè, due chiacchiere, lo stare bene tra amici: il D.O.T. torna a essere un punto di riferimento per Tarquinia dopo la pausa forzata per la pandemia.

Ponendo in essere tutte le necessarie attenzioni e precauzioni per garantire la sicurezza dei clienti e sfruttando lo spazio esterno, peraltro nella splendida cornice di piazza del Duomo, ai piedi della cattedrale cittadina, lo staff guidato da Gianluca già da qualche giorno accoglie i clienti per una parentesi di relax nel corso delle giornate di lavoro o per una chiacchierata davanti a un bicchiere nei weekend.