TarquiniaRiparte: lextra.news mette i suoi spazi a disposizione gratuita delle aziende cittadine per promuoversi

#TarquiniaRiparte: un auspicio, una speranza, una dichiarazione d’intenti, un desiderio, il simbolo di una forte determinazione. Il violento impatto del coronavirus sulla vita di tutti – dal dramma delle morti e dei ricoveri alle limitazioni, dal distanziamento sociale alle difficoltà del tessuto economico e sociale – ha fatto male, lo fa ancora e lascerà cicatrici anche nella città etrusca.

Dimenticare dolori e paure non sarà possibile, tornare a una normalità – per quanto nuova – costerà tempo, fatica e rinunce, ma la forza di una comunità si vede anche e soprattutto in periodi come questo, nella capacità di unirsi proprio quando il rischio di contagio impone di restare distanti.

In queste settimane le pagine virtuali de lextra.news hanno raccontato storie ed emozioni di un’intensità emotiva spesso difficile da gestire, dai bollettini che avevamo noi stessa paura a leggere ai sorrisi colorati dei bambini e dei loro arcobaleni, dalle comunicazioni di dolorose restrizioni a momenti di vicinanza morale pieni di speranza.

Nelle prossime, perciò, vogliamo e speriamo di descrivere una Tarquinia nuova, una Tarquinia che, appunto, riparte. Per questo motivo, e con il desiderio di contribuire nel nostro piccolo a sostenere le tante realtà commerciali, aziendali e imprenditoriali della città, mettiamo a disposizione i nostri spazi.

Ogni partita IVA tarquiniese, in qiualsiasi comparto essa operi, avrà a disposizione gratuitamente su lextra.news un articolo redazionale in cui potrà scrivere ciò che ritiene più utile, dalla presentazione della propria attività a un’offerta particolare. E potrà farlo in qualsiasi momento riterrà opportuno da oggi a fine settembre, decidendo se promuoversi ora in fase di riapertura o più in là, con un testo che sarà diffuso su una realtà che conta ormai migliaia di utenti al giorno – e che peraltro resterà pubblicato e a disposizione dell’inserzionista per tutta la durata di vita della testata – e condiviso su una pagina Facebook che conta oltre 10.000 follower. Non solo: oltre all’articolo, mettiamo a disposizione una storia Instagram, sulla nostra pagina che a breve toccherà i 7.000 follower.

Per ogni informazione, coloro che saranno interessati possono contattarci alla mail redazione@lextra.news o ai numeri telefonici 328 6717230 e 334 5747689.