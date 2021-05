Teatro: assegnato il Premio Nazionale Cantiere Risonanze 2021

Riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 12 maggio 2021, nell’ambito del Festival 20 30 presso l’Oratorio San Filippo Neri di Bologna, si è svolta la cerimonia per l’assegnazione del Premio Nazionale Cantiere Risonanze 2021, a conclusione di due intense giornate di incontro e di valutazione dei progetti artistici di 13 compagnie provenienti da diversi territori nazionali.

Dopo un confronto aperto e ricchissimo di stimoli tra i partner del network e le giovani formazioni, il Premio Cantiere Risonanze 2021 è stato assegnato alla compagnia Creature Engrate di Silvia Torri e Rita Giacobazzi per il progetto BOZZOLI. Le due artiste, entrambe under 30, hanno raccontato, con estrema sensibilità, una storia contemporanea che tocca da vicino moltissime donne che, durante il lockdown, si sono viste private del proprio lavoro e spesso anche della loro dignità. Il tema delle sex workers tocca trasversalmente diverse generazioni. “Bozzoli” utilizza sia gli strumenti del teatro degli oggetti, creando immagini delicate e ironiche sia il linguaggio audiovisivo in modo intimo, rivelando la fragilità e al contempo la forza delle sue protagoniste.

Menzione speciale all’attrice Maria Anna Stella che con lo spettacolo da lei scritto e interpretato VECCHI SI NASCE (e io modestamente…), travolge con un’energia e una tecnica sorprendentemente mature. L’esperienza scenica dimostrata merita il sostegno di Risonanze che sarà tradotto, oltre alla segnalazione, in un concreto accompagnamento da parte di tutto il network.

Cantiere Risonanze è un premio destinato a spettacoli in fase di creazione, con l’obiettivo di accompagnare il processo produttivo di artisti e compagnie under 30 dall’idea progettuale al debutto. Credendo fortemente nell’importanza di concedere agli artisti e alle artiste delle nuove generazioni un tempo dilatato da dedicare alla ricerca, il network Risonanze ha strutturato in quest’ottica un percorso di sostegno e promozione della creatività emergente italiana. Ogni partner del network contribuisce a tal fine mettendo a disposizione della compagnia vincitrice una residenza creativa presso il proprio spazio, un debutto all’interno della propria programmazione (festival o teatro), un supporto economico e tutoraggio artistico e organizzativo.

Risonanze – network per la tutela del teatro under 30 nasce ad opera di un insieme di realtà teatrali, disseminate su tutto il territorio nazionale, che hanno individuato nella promozione e nel sostegno delle nuove generazioni di artisti del teatro contemporaneo il fulcro della propria attività.

Fanno parte di Risonanze: il festival Dominio Pubblico (Roma); Festival 20 30 (Bologna); Direction Under 30 (Gualtieri, RE); POLLINEFest (Sezze LT); Theatron 2.0 (Campania); il festival Strabismi (Cannara PG); Spazio Zut (Foligno PG); Kilowatt Festival (Sansepolcro AR); Torino Fringe Festival (Piemonte); Arezzo Crowd Festival (Arezzo); IAC Centro Arti Integrate (Matera); Up To You (Bergamo); la residenza artistica Amuranza (Campania).

Si ringraziano per la presenza e la partecipazione tutte le compagnie e gli artisti in concorso: Compagnia Fettarappa Sandri/Guerrieri, Michele Scappa e Sara Capanna, Francesco Petruzzelli, Compagnia Crack24, teatroINfolle, Silvia Torri e Rita Giacobazzi, Simone Giustinelli, Pietro Angelini, Cosimo Frascella, I Pesci, Maria Anna Stella, Daniele Turconi, Alessandro Paschitto e Ctrl+Alt+Canc.