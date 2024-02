Teatro Boni e Università della Tuscia insieme per un percorso di formazione

Il Teatro Boni di Acquapendente e l’Università degli Studi della Tuscia (DAFNE – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali) si uniscono per lanciare “Metamorfosi – Workshop Motivazionale”, un percorso innovativo finanziato tramite i fondi del bando “Arti e creatività” della Regione Lazio.

Questo workshop coinvolgente, tenuto da Sandro Nardi, attore, autore, e regista con pluriennale esperienza come direttore artistico del Teatro Boni, offre agli studenti dell’Università di Viterbo gli strumenti pratici per affrontare le sfide personali e professionali con fiducia e determinazione.

Attraverso il teatro, si promuove il benessere fisico e psicologico, stimolando la curiosità e potenziando l’attitudine alle relazioni sociali positive e attive. Il workshop, articolato in 10 incontri per un totale di 20 ore, consentirà ai partecipanti di esplorare le proprie motivazioni, potenziare le capacità personali e sviluppare nuove prospettive per affrontare le sfide quotidiane.

Il percorso avrà inizio il 21 febbraio 2024 presso l’Università degli Studi della Tuscia (Aula 13 del Polo di Agraria) e si concluderà il 15 maggio. Per iscriversi, è sufficiente compilare il modulo reperibile tramite il QR Code sulla locandina. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0761.357357 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 10:00.