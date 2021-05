Riceviamo e pubblichiamo

Tempo di bilanci per la A.S.D. Arteritmica Tarquinia. Si è appena conclusa la fase regionale delle gare OPES e F.G.I. e, mentre le istruttrici tracciano il bilancio di questa breve, ma intensa, prima fase agonistica, le ginnaste si preparano intensamente per gli appuntamenti nazionali. I mesi di aprile e maggio hanno visto le ginnaste tarquiniesi in gara quasi tutti i fine settimana.

Dopo gli appuntamenti del 17 e 18 aprile, il 25 aprile a Roma si è svolto il campionato regionale F.G.I Silver LC. Le ginnaste Lucrezia Filomeni e Federica Timperi si sono misurate con atlete che, a differenza loro, si sono sempre allenate in palestra e qualche errore di troppo ha compromesso purtroppo la classifica finale.

Il mese di maggio si è aperto all’insegna delle coppie e delle squadre. Il 2 maggio, all’interno della cornice del Pala Millevoi, si è disputata la gara federale d’Insieme LA, LB, LC e LD. Nella categoria LA hanno gareggiato le giovani atlete della sezione toscana, curata da Nataliya Kuplovska. Nel livello LB hanno partecipato Noemi Bernini e Giada Conversini con la coppia cerchi e nel livello LC la squadra palle composta da Lucrezia Filomeni, Federica Timperi e Chiara Perticarari. Entrambe le prove delle ragazze tarquiniesi sono state macchiate da alcuni errori esecutivi ma la giuria ha dimostrato di apprezzare il livello degli esercizi diretti dalle insegnanti Arianna Girardi e Serena Sileoni. Le ultime sono state le ragazze più grandi della sezione toscana, nella categoria LD, anche loro penalizzate da alcuni errori.

La settimana successiva, nei giorni 8 e 9 maggio, è stata la volta del campionato individuale F. G. I. Silver LB al quale hanno partecipato Maria Mosci, Valentina Breccia, Chiara Perticarari, Diletta Caoletti e altre ragazze della sezione toscana, per la quale si segnala le medaglie d’oro conquistate da Vanessa Neri nella categoria S2 e dalla giovane Luna Salvatori nella categoria A2, il secondo posto al corpo libero della piccola Alexia Margjoni in A1 e il quarto di Sarah Messina in A3.

Le ultime a disputare la fase regionale sono state le giovanissime agoniste tarquiniesi del livello Silver LA1. Buone prove per Viola Sabbatini, Sofia Stefani, Arianna Mencarini, Raisa Rascarache, Vanessa Lombardi e Nicole Nicolai che hanno portato a casa buoni punteggi e altrettanto buoni piazzamenti.

Le tecniche si dichiarano molto orgogliose della tenacia di tutte queste atlete, piccole e grandi, che, nonostante abbiano ripreso ad allenarsi in palestra da poco e soltanto 2 giorni a settimana, hanno saputo ben figurare accanto ad avversarie che, invece, non hanno mai abbandonato delle mura idonee al loro sport. Ora tutta la preparazione è rivolta agli imminenti campionati nazionali OPES a San Marino, dal 28 al 30 maggio.