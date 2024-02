Tendenze arredamento 2024: come arredare casa secondo la moda del momento

Foto di Pixabay: https://www.pexels.com/it-it/foto/tv-a-schermo-piatto-spenta-276724/

Il 2024 ha appena fatto il suo ingresso, ma sta già dettando le regole per chi ha intenzione di riarredare casa o si trova in procinto di acquistare mobili per la nuova abitazione.

In entrambi i casi, se l’obiettivo è avere ambienti alla moda e mai banali, la prima cosa da fare è cercare di pescare qualche idea dai nuovi trend di arredamento, ora più che mai basati sulla sostenibilità, ma non solo.

Trend arredamento 2024: cosa va di moda in casa

Le parole d’ordine per quest’anno appena iniziato sono sostanzialmente tre: multifunzionalità, eco-friendly e stile. A essere di grande tendenza sono ancora una volta quei mobili versatili che si trasformano all’occorrenza o che si adeguano perfettamente agli spazi ristretti.

Letti a scomparsa, scrivanie girevoli o ancora mobili ribaltabili e retrattili saranno i protagonisti delle piccole abitazioni, la soluzione ideale per chi vuole sfruttare tutto lo spazio a disposizione in modo pratico e funzionale. Un buon negozio di arredamento a Roma, o nelle principali città italiane, avrà di certo in catalogo queste soluzioni, per cui chi è alla ricerca di proposte simili, non dovrà che cercare con attenzione.

Secondo gli esperti progettisti, si punterà maggiormente l’attenzione all’ambiente cucina, per poi focalizzarsi sul living e sul bagno. Ma vediamo oltre alla multifunzionalità cosa va di moda quest’anno.

Combinazioni di stile

Le forme geometriche, i colori della terra e i materiali naturali dello stile etnico torneranno nelle case anche nel 2024, combinandosi però anche ad altri stili. A essere d’ispirazione in questo senso sono le texture naturali e gli elementi botanici, ma anche il vintage e i motivi geometrici.

Lo scopo è quello di dare vita a una narrazione che parli di culture differenti, tramite l’uso di oggetti d’artigianato e complementi d’arredo in rame, legno e tessuto, che mescolati magistralmente tra loro mettono in piedi uno stile tutto nuovo e originalissimo.

Niente minimalismo

Il minimalismo che ha predominato in questi anni è adesso surclassato dal massimalismo moderno.

Colori audaci e vibranti prevalgono insieme alle tonalità tipiche del vintage. Di particolare tendenza è la cosiddetta cucina pop, un’ambiente dove è d’obbligo essere di buon umore. Qui predomineranno elettrodomestici dallo stile retrò e dai colori allegri. Via libera anche a lavagnette, decorazioni da bar e spazi da dedicare esclusivamente al momento caffè.

La natura al centro

L’attenzione alla natura e all’ambiente è una tematica sempre più in voga negli ultimi tempi, anche nel settore dell’arredamento e dell’interior design. Le scelte di pezzi d’arredamento ed altri complementi ricadono oggi per lo più su materiali non solo sostenibili, ma anche che richiamo la natura stessa. Accanto al sempre apprezzato legno, per esempio, per quanto riguarda i rivestimenti troviamo il gres porcellanato, un materiale riciclabile e resistente.

Anche i colori vogliono richiamare l’ambiente naturale. Oltre alla tonalità dell’anno, il Peach Fuzz, troviamo infatti anche le sfumature di verde come il salvia o il deep sea. Tra i preferiti, ci sono anche i colori terrosi e più naturali, quali il marrone scuro e chiaro, e il giallo senape.

Infine, ritornano gettonatissime le fantasia vegetali e floreali, a patto che non si tratti di farfalle e altri insetti.