Tennis giovanile, doppio successo per l’ASD Tarquinia tra Roma e Punta del Lago

Riparte il circuito dei tornei giovanili di tennis dopo la pausa invernale e arrivano subito importanti soddisfazioni per i giovani atleti dell’ASD Tarquinia. Matteo Paoloni ha conquistato il torneo Cup Next Under 14 disputato presso il Circolo Etruski di Roma, centrando un risultato di grande rilievo considerando che l’atleta tarquiniese è ancora Under 12. Una vittoria che conferma la crescita tecnica del giovane tennista e il buon lavoro svolto dal settore giovanile della società.

Gabrielli vince il Rodeo Next Gen dopo quattro match in un giorno

Non da meno Matteo Gabrielli, che si è imposto nel Rodeo Etruski Next Gen disputato al Circolo Punta del Lago. In finale Gabrielli ha superato il toscano Piapia, al termine di una giornata particolarmente impegnativa che lo ha visto scendere in campo per ben quattro incontri. Due successi che rappresentano un ottimo avvio di stagione per l’ASD Tarquinia e che testimoniano l’impegno e la dedizione dei giovani atleti, ai quali vanno le congratulazioni della società e l’augurio di un 2026 ricco di ulteriori soddisfazioni sportive.

Il cordoglio della società per la famiglia Costantino

Nel comunicare i risultati sportivi, l’ASD Tarquinia ha voluto anche esprimere la propria vicinanza alla famiglia Costantino per la perdita del giovane Gabriele, rivolgendo le più sentite condoglianze in un momento di profondo dolore che ha colpito l’intera comunità tarquiniese.