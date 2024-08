Tentazioni dolci e salate: la proposta de Il Locale per il DiVino Etrusco

Ciambelle, pinse e le tradizionali pizzarelle fritte stanno conquistando i visitatori del DiVino Etrusco, grazie allo stand de Il Locale, che già da due giorni sforna golosità a ritmi serrati. Situato in via Umberto I, a pochi passi dal Locale di via XX Settembre, lo stand è ormai un punto di riferimento irrinunciabile della kermesse, attirando sempre più appassionati di street food con le sue prelibatezze.

La novità: pinsa farcita per tutti i gusti

Tra le proposte più apprezzate spicca la pinsa, una novità di questa edizione, che lo staff di Il Locale farcisce nei modi più disparati. Gli ospiti possono scegliere tra vari affettati, come prosciutto cotto e crudo, mortadella, o optare per la salsiccia, arricchendo il tutto con stracchino, rucola, peperoni, melanzane, ketchup e maionese. La varietà delle combinazioni rende questa specialità perfetta per tutti i gusti, consolidando il successo dello stand.

Dolci tentazioni e sapori tradizionali

Oltre alla pinsa, lo stand offre altre delizie irresistibili come le ciambelle fritte e le pizzarelle, che possono essere gustate con sale, zucchero o Nutella, a seconda delle preferenze. Questa ricca proposta continuerà a deliziare i palati fino a domenica 25 agosto e poi ancora dal 29 al 31 agosto, accompagnando i visitatori per tutta la durata del DiVino Etrusco. Un’esperienza culinaria imperdibile per chiunque partecipi all’evento!