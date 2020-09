Terme in Fiore, nel weekend a Civitavecchia l’ottava edizione

Riceviamo e pubblichiamo

Torna il 26 e 27 settembre prossimi, dalle ore 09,30 alle ore 18,30, Terme in fiore, la mostra mercato di piante insolite e rare giunta all’ottava edizione, che si terrà nel sito archeologico delle Terme di Traiano di Civitavecchia, uscita casello Civitavecchia nord. All’evento interverranno oltre quaranta vivaisti di tutto il territorio nazionale che esporranno oltre duemila varietà di piante esotiche presenti in natura nei cinque continenti ed adattabili ai climi dei nostri giardini ed appartamenti. Queste piante non sono abitualmente reperibili nei normali circuiti di vivai e garden. Terme in fiore, mostra mercato ormai ben radicata nel circuito degli eventi botanici italiani, si propone di diffondere il giardinaggio di qualità, con piante coltivate da vivaisti professionisti tutti su territorio nazionale e con criteri sostenibili per garantire agli acquirenti l’acquisto e la coltivazione di piante forti e resistenti. Il pubblico sarà assistito e consigliato dai vivaisti presso i loro stand. Piante tropicali, cactacee, carnivore, mediterranee, erbacee e bulbi, orchidee, begonie, Hoya e quant’altro, a cui si aggiungono espositori con articoli di artigianato per giardino ed interno, prodotti per il benessere e l’alimentazione, riviste di settore botanico. Sarà presente un servizio di street food di qualità per chi vorrà trascorrere una giornata rilassata nella natura e sono previste visite guidate al sito archeologico. I cani sono ben accolti e dovranno essere tenuti al guinzaglio. Saranno rispettate tutte le norme di sicurezza anti Covid19 e sarà obbligatoria la mascherina. Ulteriori info sul sito termeinfiore.it