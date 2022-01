Terremoto Dentro, la Compagnia Fuori Contesto il 29 gennaio al teatro dell’Unione di Viterbo

Riceviamo e pubblichiamo

Scritto e diretto da Emilia Martinelli, Terremoto dentro della Compagnia Fuori Contesto con Tiziana Scrocca, Fabio Amazzini – voce e chitarra, sarà al Teatro dell’Unione sabato 29 gennaio alle ore 21, spettacolo fuori abbonamento proposto in collaborazione tra il Comune di Viterbo e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Il terremoto smuove. La terra trema ma poi si ricompone e si va sempre avanti. In scena una donna, figlia che ci canta il suo papà Vesuvio, il fuoco di lui, la smania di campare, di andare oltre i limiti. Mentre lei, intrappolata dai suoi di limiti, sta ferma e non si muove. Trema, vacilla, ma tiene e non crolla, non cambia, non vive.

Lo spettacolo prosegue il lavoro di ricerca della compagnia sul principio del bilico, del tenersi in equilibrio nella ripetitività delle azioni quotidiane.

Terremoto Dentro coglie quel momento, racconta questo salto.

Una donna in equilibrio, sul punto di tuffarsi si ferma, non riesce, ha paura, è indecisa. Allora le torna in testa la storia del suo papà disabile, i cui limiti palesi sono stati invece motore di una vitalità sorprendente, imbarazzante a volte agli occhi della figlia, che vive quella disabilità più come sua anziché del padre.

Un confronto non facile quello con il padre, a tratti paralizzante, a tratti molla per saltare più avanti.

In scena questo dialogo, e a raccontarlo è la figlia che ripercorre la memoria di lui, nel momento stesso in cui il suo corpo trema. Lo spettacolo nei ricordi di lei è ambientato tra Pozzuoli, durante il terremoto degli anni 80, e Napoli, tra gli anni 50 e 90.

TERREMOTO DENTRO

Compagnia Fuori Contesto

Scritto e diretto da: Emilia Martinelli

Interpretato da: Tiziana Scrocca

Voce e chitarra: Fabio Amazzini

Scenografie digitali: Luigi Vetrani

Mix video: Stefano Fiori, Daniela Cono

Organizzazione e comunicazione: Silvia Belleggia

Produzione: Fuori Contesto, Hubstract-Made for Art

Si ricorda che, come da vigente normativa, per assistere agli spettacoli svolti all’aperto e al chiuso, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (senza valvola). Inoltre è obbligatorio esibire il green pass rafforzato (che si ottiene con la seconda dose, purché sia ancora valida, la terza dose o la guarigione).

Biglietti unico: intero 10 € – ridotto 8 €

Biglietti acquistabili presso il Botteghino del Teatro o su TicketOne.

Teatro dell’Unione

piazza Giuseppe Verdi – Viterbo

La biglietteria del Teatro è aperta dal martedì al sabato con orario 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00.

Aperto anche di domenica, con gli stessi orari, solo in caso di spettacoli o altre attività.

Chiuso il lunedì.