TfL GO: Transport for London lancia una app per favorire il distanziamento sociale sui mezzi a Londra

Mentre Londra torna via via a riaprirsi dopo il lockdown, Transport for London, TfL, ha lanciato una nuova app di viaggio per aiutare i londinesi a spostarsi. Qualcosa di simile a Citymapper, ma questa è la prima volta che TfL rilascia una propria app utilizzando gli stessi dati aperti che altre app, Citymapper incluso, utilizzano.

Già disponibile su App Store, con una versione Android in arrivo in autunno, TfL Go mira ad aiutare i londinesi a pianificare i percorsi per evitare le ore di punta e favorire il distanziamento sociale, oltre a rendere più facile il viaggio per chi ha esigenze di accessibilità.

Le funzionalità includono informazioni sui viaggi in tempo reale, come gli orari di punta per le stazioni, nonché percorsi alternativi, in modo da ottenere opzioni tra cui quella più veloce o solo autobus. Per coloro che sperano di evitare completamente i trasporti pubblici e per i molti londinesi che sono passati al trasporto a due ruote, l’app mostra anche percorsi pedonali e ciclabili. C’è anche una modalità senza gradini, che aiuterà i londinesi a visualizzare tutte le stazioni con accessibilità dalla strada alla banchina.

È in programma anche l’introduzione di nuove funzionalità nel corso dell’anno, comprese le informazioni in tempo reale sugli autobus, lo stato degli ascensori e, soprattutto, i servizi igienici.

Il lancio dell’app arriva quando i servizi di metropolitana, ferrovia e autobus di TfL sono tornati alla normalità nei giorni feriali e “quasi normali” nei fine settimana, quindi ora il distanziamento sociale è più importante che mai.