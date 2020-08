The legend of Morricone by Ensemble Symphony Orchestra, giovedì 20 agosto nell’arena del teatro Lea Padovani

Riceviamo e pubblichiamo

“The legend of Morricone dell’Ensemble Symphony Orchestra” approda a Montalto di Castro giovedì 20 agosto alle ore 21:00 all’arena esterna del teatro Lea Padovani. Un tributo alle musiche del grande compositore Ennio Morricone in un viaggio incredibile tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni, con la potenza evocativa di composizioni come Mission, La Leggenda Del Pianista Sull’oceano, C’era Una Volta Il West, Nuovo Cinema Paradiso, The Hateful Eight, C’era Una Volta In America, Per Qualche Dollaro In Piu’, Malena…

Cinquecento colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di porre omaggio al Maestro.

L’Ensemble si avvicina alla musica di Morricone dopo collaborazioni nazionali ed internazionali importanti: Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, Francesco Renga, Pooh, Baustelle, PFM, Andrea Bocelli, Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Nile Rodgers, Sam Smith, Luis Bacalov. Con oltre seicento concerti tra Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio, l’orchestra presenta una grande versatilità e attenzione per ogni tipo di musica, con un repertorio che spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale, da “Frozen” ad “Harry Potter”. Evento a ingresso gratuito, prenotazione biglietteria teatro 0766/870115 fino ad esaurimento posti disponibili.