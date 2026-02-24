Thinking Day a Roma per il Gruppo Scout Tarquinia 1: avventura urbana tra gioco, storia e Promessa

Non è stata una domenica qualunque quella del 22 febbraio per il Gruppo Scout Tarquinia 1. In occasione del Thinking Day (la Giornata del Pensiero), che celebra l’anniversario della nascita del fondatore del movimento Robert Baden-Powell, il gruppo ha scelto di vivere un’avventura urbana tra le meraviglie della Capitale. Dai più piccoli di 8 anni fino ai più grandi di 15, i ragazzi hanno invaso pacificamente Roma, trasformando la città nel loro campo di gioco per un giorno.

La sfida è iniziata presto, già in stazione. Per molti dei più piccoli, la vera avventura è partita proprio dal binario: prendere il treno e poi la metropolitana, lontano dalla supervisione dei genitori ma sotto l’occhio attento dei loro capi, ha rappresentato un primo grande passo verso l’autonomia. Un mix di emozione e adrenalina che ha accompagnato il gruppo fino a Villa Borghese. Una volta immersi nel verde del cuore di Roma, è scattato il “grande gioco”. Gli scout hanno affrontato tappe e prove di abilità, spostandosi tra i sentieri della Villa fino a raggiungere il suggestivo Tempio di Esculapio. La città eterna è diventata così una mappa a cielo aperto dove mettere in pratica lo spirito di squadra e i valori dello scautismo.

Dopo una rapida discesa verso Piazza del Popolo, il gruppo si è diretto a passo spedito verso Piazza San Pietro. Alle ore 12:00, tra la folla di fedeli, i ragazzi hanno assistito all’Angelus. “La sorpresa più grande è stata sentire il saluto del Papa,” raccontano i capi scout. “Essere citati e salutati dal Santo Padre proprio nel giorno in cui festeggiamo il nostro fondatore ha reso tutto magico.”

Dopo il pranzo al sacco all’ombra di Castel Sant’Angelo, il pomeriggio è proseguito con le ultime attività prima del momento più solenne: il rinnovo della Promessa. Davanti ai monumenti simbolo della storia, ogni scout ha confermato il proprio impegno verso il movimento e verso il prossimo. Il rientro a Tarquinia è stato un coro di racconti e sorrisi. I più piccoli, stanchi ma orgogliosi di aver “conquistato” la metropoli da soli, hanno portato a casa molto più di un ricordo: la consapevolezza che, come diceva Baden-Powell, “la vera felicità deriva dal rendere felici gli altri”.