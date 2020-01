Tiziano Monti è il personaggio tarquiniese del 2019 per i lettori e follower de lextra.news

È Tiziano Monti il personaggio dell’anno secondo i lettori e i follower social de lextra.news: il 31enne atleta tarquiniese, straordinario esempio di vita – dopo un grave incidente automobilistico nel 2017, costatogli la perdita degli arti inferiori, ha reagito con una forza e una grinta enormi, riuscendo tra le altre cose meno di un anno dopo a salire in handbike, entrare nel team Obiettivo 3 di Alex Zanardi e correre il Giro d’Italia Handbike – è risultato infatti il più votato, spesso con distacco enorme, sia nel sondaggio sul sito che tra i like Facebook e Instagram.

Tiziano segue, in ordine cronologico, Chiara Bordi e Mirko Barreca, che si divisero il riconoscimento “virtuale” al termine del 2018. Tanti i voti e i like giunti ai quindici candidati, sintomo di grande vivacità cittadina e di affetto dei lettori per il talento e l’impegno dei propri concittadini. Da segnalare, infatti, come tra i più votati si classifichino artisti – dal ballerino Patrizio Ratto ai musicisti Gabriele Tamiri e Matteo Costa, quest’ultimo prestatosi anche alla politica – e talenti riconosciuti come quello nella pasticceria di Francesca Castignani. Un bel modo, insomma, per iniziare l’anno all’insegna della positività.